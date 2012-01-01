№ 39 (276) : 5 фінансових варіантів, які можуть будуть корисні для пенсіонерів





Не всі знають, що пенсійна карта може приносити додатковий дохід й інші вигоди. Про те, як за допомогою банківських послуг можна полегшити життя пенсіонера зараз дізнаємося.





Можливість перша: вибрати банк, який найбільш зручний для вас





Визначаючись у виборі банку, в якому ви будете отримувати свою пенсію, найпростіше зупинитися на тій установі, чиє відділення знаходиться найближче до вашого будинку. Цей фактор, звичайно, важливий, проте такий вибір не завжди може бути найвигіднішим. Для того, щоби зробити оптимальний вибір, варто звернути увагу на такі нюанси.





Щорічно Пенсійний Фонд визначає перелік банків, які можуть надавати послуги з виплати пенсій. Теоретично, Пенсійний Фонд вибирає для співпраці надійні банки з хорошими фінансовими показниками. Однак на практиці, перш ніж писати заяву про переведення вашої пенсії в банк, все одно варто переконатися в його надійності та про всяк випадок уточнити , чи є він учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб — адже гарантії Фонду поширюються і на кошти на пенсійному рахунку.