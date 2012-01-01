№ 43 (280): У чому недоліки додаткових платіжних карток?

 

У банкуУ чому недоліки випуску двох і більше карток до одного рахунку на різних утримувачів? Якими можуть бути обмеження/недоліки в обслуговуванні рахунку/картки?

Юрій Воронюк, начальник департаменту розвитку роздрібного бізнесу Дельта Банку:

– Недоліків немає, оскільки є можливість повного контролю операцій, які здійснюються держателями додаткових карток. Також в цілях безпеки є цілодобовий доступ до служби підтримки, за допомогою якої можна завжди заблокувати свою картку. Звертаємо увагу, що більшість банків дають можливість оформити додаткові картки платно.


№ 43 (280): Ще ненайкращі ліки

 

Церебролізин

Ноотропний засіб, що сприяє поліпшенню обміну речовин в мозковій тканині.

Препарат для лікування хворих з порушеннями функції центральної нервової системи, затримками розвитку, порушенням уваги, деменцією (наприклад, синдромом Альцгеймера), але в Росії, в Україні (а також в Китаї) найбільш широко застосовується для лікування ішемічного інсульту. У 2010 році Cochrane Collaboration, найбільш авторитетна міжнародна організація, що спеціалізується на узагальненні відомостей про доказові дослідження, опублікувала огляд результатів рандомізованих клінічних досліджень церебролізину, проведених медиками Л. Зіганшиною, Т. Абакумовою, А. Кучовою: «Згідно з нашими результатами жоден із 146 обстежуваних не показав покращень стану при прийомі препарату... Немає жодних підстав для підтвердження ефективності застосування церебролізину в лікуванні пацієнтів з ішемічним інсультом». У процентному співвідношенні не було жодної різниці між кількістю летальних результатів – 6 чоловік з 78 у групі, що одержували церебролізин, проти 6 з 68 в групі, що одержували плацебо. Стан членів першої групи не поліпшувався у порівнянні з членами другої.


№ 43 (280): Найуспішнішим політиком 2012 року став Тягнибок

 

Відповідно до результатів опитування Фонду «Демократичні ініціативи», найуспішнішим політиком року експерти назвали лідера «Свободи» Олега Тягнибока.

У рамках опитування «Рік 2012 в оцінках експертів» Фонд опитав 50 експертів. Визначаючи найменш успішного та найуспішнішого політика року, їм запропонували назвати не більше трьох прізвищ.


№ 43 (280): Дзвінки на «Гарячу лінію»

 

На запитання щодо особливостей оподаткування та майбутніх нововведень відповідала заступник начальника  ДПІ у м. Сумах Тетяна Володимирівна Ольхова. Наводимо деякі з них.

– Я – пенсіонер. Тиждень тому звернувся зі зверненням. Хочу дізнатися у вас про термін надання  відповіді від податкової.

Відповідно до чинного законодавства звернення громадян (заяви, скарги, пропозиції) розглядають та вирішують у термін не більше одного місяця від дня їхнього надходження. Якщо у місячний термін це зробити неможливо, керівник або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.


№ 42 (279): Новий рік Україна зустрічає з новим податком

 

Податки треба платитиСплачувати податок на нерухомість необхідно раз на рік. Тобто до 1 липня 2013 року усі фізичні особи-власники нерухомості, яка підлягає оподаткуванню, отримають від податкової служби повідомлення-рішення, у якому і буде вказана сума, яку треба внести до бюджету. В той же час, платник податків має право звернутися в органи податкової служби для звірки даних на основі документів, які підтверджують право власності на нерухомість.

Щодо подання декларацій, то в цьому випадку вони передбачені для юридичних осіб, тоді як фізичним належить тільки вчасно сплатити податок. Відомості, потрібні для розрахунку податку на нерухомість, податковій надають органи держреєстрації прав на нерухоме майно.


№ 42 (279): Демографічна ситуація на Сумщині у січні-жовтні 2012 року

 

Головне управління статистики у Сумській області повідомляє: кількість наявного населення Сумської області, за оцінкою, станом на 1 листопада 2012 р. становила 1145,1 тис. осіб, з них міських жителів – 776,7 тис. осіб (67,8%), сільських – 368,4 тис. осіб (32,2%).

У січні–жовтні 2012 р. в області народилось 9325 дітей, що на 670 дітей більше, ніж у січні–жовтні 2011 р. Показник народжуваності в області збільшився з 9,0 народжених на 1000 жителів у січні–жовтні 2011 р. до 9,7 у січні–жовтні 2012 р. Зростання показника народжуваності порівняно з січнем–жовтнем 2011 р. спостерігалось у 5 міськрадах, м. Шостка та 13 районах області. Найбільше зростання народжуваності спостерігалось у Путивльському (з 7,4 до 9,5 народжених на 1000 жителів), Ямпільському (з 8,1 до 10,0), Глухівському (з 7,9 до 9,3) районах, Охтирській міськраді (з 8,7 до 10,2).


№ 42 (279): Заборгованість із виплати заробітної плати у місті Суми

 

За статистичними даними на 01.12.2012 заборгованість по заробітній платі існувала на 37 підприємствах міста Суми  в загальній сумі 31842,9 тис. грн., що більше до початку року на  3467,7 тис. грн. (12,2 %), до попереднього місяця - на 894,2 тис. грн. (2,9 %), в т.ч.: на  21 економічно активному підприємстві – 3011,7 тис. грн., це більше до 01.01.2012 на 2150,7 тис. грн. (у 3,5 рази) та до 01.11.2012 – на 420,3 тис. грн. (16,2 %).

В грудні заборгованість зменшено на 907,2 тис.грн.  в т. ч.: за рахунок її погашення у ТОВ „Керуюча компанія „Коменерго - Суми” в сумі 54,6 тис. грн., НВКП „Факел” – 23,4 тис. грн., ДП „Сумський навчальний центр” ДПАТ „Будівельна компанія „Укрбуд” – 18,3 тис. грн., ПППП „Воекс” - 6,6 тис. грн., часткових виплат у КП „Електроавтотранс” – на 387,8 тис. грн. (38,4 %), ТОВ „Сілікатобетон” – на 135,3 тис.грн. (в 2,2 рази), філії „Сумська ДЕД” ДП „Сумський облавтодор” – на 120,2 тис.грн. (28,1%),ТОВ „Сумбудмонтаж-1”– на 61,6 тис.грн. (49,6%), філії „Сумський райавтодор” ДП „Сумський облавтодор”– на 46,4 тис.грн. (37,0 %).


№ 41 (278): Які існують комісії, пов’язані з універсальним вкладом?

 

1. Для підвищення своєї прибутковості банки зараз вдаються до різних умов. Це можуть бути комісії за внесення коштів на депозитний рахунок, комісії за зняття коштів з депозитного рахунку, комісії за перерахування коштів на депозитний рахунок тощо.

Зазвичай, ці комісії не зазначають у депозитному договорі, оскільки стосуються розрахунково-касового обслуговування, і клієнт дізнається про них уже по факту підписання договору, а часто і по внесенні коштів на рахунок.

У деяких банках взяли за основу «Правила чесних депозитів», згідно з якими розробляють депозитні продукти на принципах відкритості та прозорості, для максимальної зручності клієнтів. І в такому разі співробітники банку рекомендують всім клієнтам ознайомлюватися не лише з тарифами та процентними ставками за депозитними рахунками, але й звертати увагу на тарифи з розрахунково-касового обслуговування.


№ 40 (277): Новорічні акції банків: «нульових» кредитів не буває

 

Акція від банкуБанки пропонують до свят драгмонету – за 500 гривень, а до депозиту – три відсотки зверху.

Сьогодні саме час поговорити про новорічні акціїх, які вдосталь пропонують банки, і про те, на які бонуси можуть розраховувати клієнти.

Передноворічні акції від банків вже стартували, а їхній спектр, у порівнянні з минулим роком, дещо розширився. Головна увага банкірів, як і раніше, сфокусована на вкладниках: вони заманюють клієнтів розіграшами побутової техніки, підвищеною процентною ставкою (в середньому надбавка складає 0,25-3% річних). Деякі пропонують оформити короткий вклад на вигідних умовах, дарують бонуси іменинникам місяця, додатково презентують платіжну картку.


№ 39 (276): 5 фінансових варіантів, які можуть будуть корисні для пенсіонерів

 

На пенсіїНе всі знають, що пенсійна карта може приносити додатковий дохід й інші вигоди. Про те, як за допомогою банківських послуг можна полегшити життя пенсіонера зараз дізнаємося.


Можливість перша: вибрати банк, який найбільш зручний для вас

Визначаючись у виборі банку, в якому ви будете отримувати свою пенсію, найпростіше зупинитися на тій установі, чиє відділення знаходиться найближче до вашого будинку. Цей фактор, звичайно, важливий, проте такий вибір не завжди може бути найвигіднішим. Для того, щоби зробити оптимальний вибір, варто звернути увагу на такі нюанси.

Щорічно Пенсійний Фонд визначає перелік банків, які можуть надавати послуги з виплати пенсій. Теоретично, Пенсійний Фонд вибирає для співпраці надійні банки з хорошими фінансовими показниками. Однак на практиці, перш ніж писати заяву про переведення вашої пенсії в банк, все одно варто переконатися в його надійності та про всяк випадок уточнити , чи є він учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб — адже гарантії Фонду поширюються і на кошти на пенсійному рахунку.



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