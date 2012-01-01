№ 43 (280): У чому недоліки додаткових платіжних карток?
У чому недоліки випуску двох і більше карток до одного рахунку на різних утримувачів? Якими можуть бути обмеження/недоліки в обслуговуванні рахунку/картки?
Юрій Воронюк, начальник департаменту розвитку роздрібного бізнесу Дельта Банку:
№ 43 (280): Ще ненайкращі ліки
Церебролізин
№ 43 (280): Найуспішнішим політиком 2012 року став Тягнибок
Відповідно до результатів опитування Фонду «Демократичні ініціативи», найуспішнішим політиком року експерти назвали лідера «Свободи» Олега Тягнибока.
№ 43 (280): Дзвінки на «Гарячу лінію»
На запитання щодо особливостей оподаткування та майбутніх нововведень відповідала заступник начальника ДПІ у м. Сумах Тетяна Володимирівна Ольхова. Наводимо деякі з них.
№ 42 (279): Новий рік Україна зустрічає з новим податком
Сплачувати податок на нерухомість необхідно раз на рік. Тобто до 1 липня 2013 року усі фізичні особи-власники нерухомості, яка підлягає оподаткуванню, отримають від податкової служби повідомлення-рішення, у якому і буде вказана сума, яку треба внести до бюджету. В той же час, платник податків має право звернутися в органи податкової служби для звірки даних на основі документів, які підтверджують право власності на нерухомість.
№ 42 (279): Демографічна ситуація на Сумщині у січні-жовтні 2012 року
Головне управління статистики у Сумській області повідомляє: кількість наявного населення Сумської області, за оцінкою, станом на 1 листопада 2012 р. становила 1145,1 тис. осіб, з них міських жителів – 776,7 тис. осіб (67,8%), сільських – 368,4 тис. осіб (32,2%).
№ 42 (279): Заборгованість із виплати заробітної плати у місті Суми
За статистичними даними на 01.12.2012 заборгованість по заробітній платі існувала на 37 підприємствах міста Суми в загальній сумі 31842,9 тис. грн., що більше до початку року на 3467,7 тис. грн. (12,2 %), до попереднього місяця - на 894,2 тис. грн. (2,9 %), в т.ч.: на 21 економічно активному підприємстві – 3011,7 тис. грн., це більше до 01.01.2012 на 2150,7 тис. грн. (у 3,5 рази) та до 01.11.2012 – на 420,3 тис. грн. (16,2 %).
№ 41 (278): Які існують комісії, пов’язані з універсальним вкладом?
1. Для підвищення своєї прибутковості банки зараз вдаються до різних умов. Це можуть бути комісії за внесення коштів на депозитний рахунок, комісії за зняття коштів з депозитного рахунку, комісії за перерахування коштів на депозитний рахунок тощо.
№ 40 (277): Новорічні акції банків: «нульових» кредитів не буває
Банки пропонують до свят драгмонету – за 500 гривень, а до депозиту – три відсотки зверху.
Сьогодні саме час поговорити про новорічні акціїх, які вдосталь пропонують банки, і про те, на які бонуси можуть розраховувати клієнти.
№ 39 (276): 5 фінансових варіантів, які можуть будуть корисні для пенсіонерів
Не всі знають, що пенсійна карта може приносити додатковий дохід й інші вигоди. Про те, як за допомогою банківських послуг можна полегшити життя пенсіонера зараз дізнаємося.
Визначаючись у виборі банку, в якому ви будете отримувати свою пенсію, найпростіше зупинитися на тій установі, чиє відділення знаходиться найближче до вашого будинку. Цей фактор, звичайно, важливий, проте такий вибір не завжди може бути найвигіднішим. Для того, щоби зробити оптимальний вибір, варто звернути увагу на такі нюанси.
Щорічно Пенсійний Фонд визначає перелік банків, які можуть надавати послуги з виплати пенсій. Теоретично, Пенсійний Фонд вибирає для співпраці надійні банки з хорошими фінансовими показниками. Однак на практиці, перш ніж писати заяву про переведення вашої пенсії в банк, все одно варто переконатися в його надійності та про всяк випадок уточнити , чи є він учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб — адже гарантії Фонду поширюються і на кошти на пенсійному рахунку.
|