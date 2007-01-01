5 фінансових варіантів, які можуть будуть корисні для пенсіонерів

Щорічно Пенсійний Фонд визначає перелік банків, які можуть надавати послуги з виплати пенсій. Теоретично, Пенсійний Фонд вибирає для співпраці надійні банки з хорошими фінансовими показниками. Однак на практиці, перш ніж писати заяву про переведення вашої пенсії в банк, все одно варто переконатися в його надійності та про всяк випадок уточнити , чи є він учасником Фонду гарантування вкладів фізосіб — адже гарантії Фонду поширюються і на кошти на пенсійному рахунку.

Визначаючись у виборі банку, в якому ви будете отримувати свою пенсію, найпростіше зупинитися на тій установі, чиє відділення знаходиться найближче до вашого будинку. Цей фактор, звичайно, важливий, проте такий вибір не завжди може бути найвигіднішим. Для того, щоби зробити оптимальний вибір, варто звернути увагу на такі нюанси.

Не всі знають, що пенсійна карта може приносити додатковий дохід й інші вигоди. Про те, як за допомогою банківських послуг можна полегшити життя пенсіонера зараз дізнаємося.

За умовами Пенсійного Фонду відкриття та обслуговування пенсійного рахунку в банку має бути безкоштовним , а саму пенсію банк повинен зараховувати на рахунок пенсіонера протягом одного операційного дня після перерахування її Пенсійним Фондом . У цьому сенсі умови всіх банків однакові. Але є й відмінності , на які можна орієнтуватися при виборі.



Перше, на що варто звернути увагу — це можливість відкриття пластикової картки до рахунку: деякі банки пропонують відкрити пенсійний рахунок без картки. У такому випадку вам доведеться щомісяця ходити у відділення і одержувати пенсію у касі або доручити це вашим близьким, оформивши на них довіреність. Такий варіант майже не відрізняється від отримання пенсії на пошті та не дає основних переваг обслуговування в банку, про які мова піде далі.



По-друге, потрібно врахувати кількість банкоматів банку у вашому місті , а також наявність банків- партнерів, в банкоматах яких ви зможете безкоштовно знімати готівку з картки. Адже комісія за зняття грошей у банкоматах інших банків може бути досить високою.



По-третє, поцікавтеся, за якою ставкою нараховуються відсотки на залишок коштів на рахунку. У цьому сенсі важливий не тільки розмір процентної ставки, а й порядок її нарахування. Наприклад, один з банків передбачив , що відсотки нараховуються на залишок понад 1000 гривень за умови наявності на картці такої суми протягом календарного місяця. У такому випадку, якщо ваша пенсія трохи більше однієї тисячі гривень, і ви витрачаєте більшу її частину протягом місяця, то така ставка буде для вас непотрібною. Принаймні, до тих пір, поки на вашій карті не накопичиться стабільно невикористовуваний вами залишок у понад 1000 гривень.



Нарешті, зверніть увагу — чи пропонує банк можливість випуску додаткової картки для ваших родичів, а також яка вартість її випуску та обслуговування.



Така послуга знадобиться пенсіонеру, який хоче уникнути походів у банк або до банкомату за готівкою. Багато банків надають додаткову карту безкоштовно.



Можливість друга: використовувати всі можливості пенсійної картки





Пенсійна картка може стати не тільки інструментом для отримання пенсії, але і приносити додаткові вигоди її власнику. Найпомітніша з них – це нарахування відсотків на залишок коштів: пенсійна картка несе в собі переваги ощадної картки. Однак цим її «плюси» не обмежуються.



Якщо процентної ставки за пенсійною карткою вам не достатньо, то в багатьох банках ви можете додатково оформити депозитний рахунок з поповненням і під більш високі відсотки, а банк буде автоматично перераховувати на нього встановлену вами суму з кожної пенсії. Так ви зможете, не відвідуючи банк, накопичувати кошти на депозиті. Деякі банки відразу при відкритті рахунку передбачають відкриття додаткового депозитного рахунку «в пакеті» (докладніше про депозити для пенсіонерів – нижче).



Крім того, ви можете дати банку розпорядження регулярно здійснювати платежі з вашого пенсійного рахунку, оплачуючи таким чином комунальні та інші послуги, а також робити регулярні перекази на будь-який інший рахунок (якщо ваш банк надає таку послугу).



Низка банків також пропонує знижки при розрахунку за допомогою пенсійної карти у компаніях-партнерах. Список таких компаній можна знайти на сайті самого банку. На жаль, більшість знижок надаються не постійно, а в рамках передсвяткових або інших акцій. Найчастіше знижки при оплаті пенсійною картою можна отримати в аптеках і страхових компаніях, у магазинах, кафе й інших установах. Як правило, знижка складає 3-5% (іноді до 15%) і, звичайно, вона не зможе істотно зменшити ваші витрати, проте в деяких випадках може стати приємним бонусом. Наприклад, знижки на придбання при оплаті карткою пропонують Приватбанк, Правекс-Банк і Брокбізнесбанк; Кредитпромбанк пропонує знижки на ОСАЦВ (автоцмвілка) і банківські послуги.



Деякі банки періодично проводять розіграші цінних призів серед власників пенсійних карток. Хоча, безумовно, при виборі банку не варто орієнтуватися на цей показник. Є у використанні пенсійної картки й підводні камені: наприклад, якщо ви захочете використовувати її як депозит, і протягом року взагалі не будете знімати з пенсійного рахунку кошти, то Пенсійний Фонд автоматично переведе виплати на поштове відділення за місцем вашого проживання. Те ж саме може статися, якщо протягом року пенсію замість вас отримували за дорученням ваші близькі. В такому випадку вам доведеться укласти з банком новий договір.



Можливість третя: дізнаватися про нарахування пенсії по смс





В очікуванні пенсії не обов'язково ходити щодня до банкомату, щоб перевірити залишок на рахунку. Досить підключити послугу СМС-інформування – і при перерахуванні грошей на пенсійну картку ви відразу про це дізнаєтеся: вам прийде повідомлення на особистий мобільний телефон. Така послуга доступна в більшості банків й обійдеться недорого. Деякі банки надають її безкоштовно, інші – за помірну плату. За картками багатьох банків ви також можете дізнатися про залишок на своєму рахунку в будь-який час, відправивши СМС-запит з вашого мобільного телефону.



Крім того, деякі банки надають можливість поповнити рахунок мобільного телефону з вашої пенсійної картки, відправивши СМС певного змісту на короткий номер. Така послуга позбавить вас від необхідності виходити з дому, щоб придбати ваучер поповнення мобільного зв'язку, особливо якщо така необхідність виникла пізно увечері або в негоду. Правда, з досліджених 10-ти банків тільки п'ять надають таку можливість. Послуга, як правило, безкоштовна, ви оплачуєте тільки стандартну вартість СМС-повідомлення за тарифами вашого оператора.



Можливість четверта: оплачувати «комуналку», не докладаючи зусиль





Якщо ви хочете уникнути щомісячних походів в банк і стояння в довгих чергах на оплату комунальних послуг, ви можете доручити цей процес банку. Низка цих фінансових установ крім стандартного набору послуг по пенсійній картці надає можливість оформити розпорядження на здійснення регулярних платежів з вашого пенсійного рахунку. В більшості випадків при наданні такої послуги пенсіонерам комісія не стягується.



Для того щоб доручити банку здійснювати ваші платежі, як правило, потрібно написати заяву встановленого зразка у відділенні банку або ж підключити послугу в банкоматі. У будь-якому випадку, вам потрібно буде зазначити реквізити організації-одержувача і суму, яку банк буде щомісяця перераховувати на її рахунок.



Мінус такої послуги в тому, що в дорученні ви вказуєте фіксовану суму платежу, а вартість води, електрики та інших послуг, які обліковуються за лічильником, може відрізнятися в кожному місяці. Крім того, вам потрібно буде самостійно стежити за змінами тарифів на житлово-комунальні послуги, щоб у разі їхнього подорожчання не накопичити борг. На жаль, рахунки не всіх компаній і комунальних організацій можна оплачувати в автоматичному режимі, відтак така послуга може бути недоступною в багатьох маленьких містах України.



При використанні цієї послуги вам також знадобиться СМС-інформування: так ви зможете відразу дізнатися, що банк сплатив ваші рахунки.





Можливість п'ята: користуватися особливими умовами за депозитами





Як правило, банки заявляють про підвищені ставки по депозитах для пенсіонерів. Деякі з них пропонують спеціальні пенсійні програми, інші – надбавку для пенсіонерів до ставки за звичайними депозитами. В цілому, середня прибутковість пенсійних внесків не набагато вище середньої прибутковості інших депозитів, а з 10-ти досліджених банків деякі пропонують за пенсійними вкладами ставку набагато нижче середньої по ринку: 4%–10% річних. Надбавка для пенсіонерів теж не істотно збільшить розмір вашого доходу за депозитом: як правило, це всього лише додаткові 0,2%–0,5%.



З іншого боку, якщо ви для відкриття депозиту вже вибрали банк, орієнтуючись на інші показники (розмір капіталу, фінансові результати, репутація банку і т.д.), то підвищені ставки для пенсіонерів будуть вам вигідні: зазвичай, вони все-таки трохи вище, ніж ставки за іншим вкладами від цього ж самого банку.



Крім того, ставки за пенсійними вкладами майже завжди вище, ніж ставки на залишок по пенсійній картці.