№ 40 (277) : Новорічні акції банків: «нульових» кредитів не буває Банки пропонують до свят драгмонету – за 500 гривень, а до депозиту – три відсотки зверху.



Сьогодні саме час поговорити про новорічні акціїх, які вдосталь пропонують банки, і про те, на які бонуси можуть розраховувати клієнти.



Передноворічні акції від банків вже стартували, а їхній спектр, у порівнянні з минулим роком, дещо розширився. Головна увага банкірів, як і раніше, сфокусована на вкладниках: вони заманюють клієнтів розіграшами побутової техніки, підвищеною процентною ставкою (в середньому надбавка складає 0,25-3% річних). Деякі пропонують оформити короткий вклад на вигідних умовах, дарують бонуси іменинникам місяця, додатково презентують платіжну картку.



Багата палітра святкових пропозицій пов'язана із закінченням року і закриттям фінзвітності, коли банкам особливо потрібні додаткові кошти, кажуть експерти. З іншого боку, вже зараз фінансисти прагнуть до нарощування ресурсів в очікуванні кредитного пожвавлення, яке прогнозують майбутньою весною. До слова, пропозиції щодо кредитних продуктів у цьому році майже так само різноманітні. На першому місці залишається споживче кредитування та спільні з салонами програми з придбання авто. «Перше викликано рекордно високими ставками на депозити в цьому році, які потрібно чимось відбивати, друге – з необхідністю швидше розпродати моделі поточного року, в зв'язку з чим знижки від автодилерів в цей період можуть бути значними», – говорить експерт Ігор Шевченко.



На додаток до позик позичальники можуть отримати невеликі грошові бонуси (близько 50 грн), взяти участь у розіграші призів. Крім стандартних кредитних та депозитних програм в цьому році збільшилась частка акцій для держателів платіжних карток. Причому частина з них поєднується з просуванням кредитних пропозицій.



Серед топових пропозицій – скасування комісії на термін один-три місяці, розіграші туристичних путівок та різноманітні знижки при розрахунку в аптеках, за авіаперельоти, шопінг за кордоном (до 10%). Є цікаві пропозиції щодо грошових переказів (наприклад, зниження його вартості до 0,5% від суми) і дорогоцінних металів.



«Ринок банківських металів набирає популярність через нестабільність долара. Близько десятка банків сьогодні пропонують депозитні вклади в сріблі. Причому дещо піднялися ставки: в золоті – з 5% до 7%, в сріблі – з 3% до 4,25%. Більше вибору до Нового року та на ринку колекційних монет, які можна купувати на подарунки. Приміром, популярну срібну монету можна взяти приблизно за 500 грн, – говорить експерт.



Велика кількість спеціальних пропозицій від одного банку зовсім не означає, що у нього є проблеми. Між цими явищами не потрібно ставити знак рівності, попереджають аналітики. Різноманітність пропозицій, швидше за все, говорить про те, що банк намагається орієнтуватися на клієнта. Винятком може бути ситуація, коли справа стосується одних депозитів. У будь-якому випадку, беручи участь в акції, звертайте увагу не тільки на ставку по депозиту, але й на обсяг кредитування. У здорової установи вони збалансовані. Якщо берете кредит, дивіться на порядок виплати відсотків і на обсяг втрат при достроковому розірванні, а щоб з'ясувати реальну ставку («нульових» кредитів не буває), помножте надвоє відсоток за депозитами. Якщо ж замовляєте платіжну картку, уважно вивчіть тарифи – вони не повинні суттєво відрізнятися від стандартних.



