№ 41 (278) : Які існують комісії, пов’язані з універсальним вкладом? 1. Для підвищення своєї прибутковості банки зараз вдаються до різних умов. Це можуть бути комісії за внесення коштів на депозитний рахунок, комісії за зняття коштів з депозитного рахунку, комісії за перерахування коштів на депозитний рахунок тощо.



Зазвичай, ці комісії не зазначають у депозитному договорі, оскільки стосуються розрахунково-касового обслуговування, і клієнт дізнається про них уже по факту підписання договору, а часто і по внесенні коштів на рахунок.



У деяких банках взяли за основу «Правила чесних депозитів», згідно з якими розробляють депозитні продукти на принципах відкритості та прозорості, для максимальної зручності клієнтів. І в такому разі співробітники банку рекомендують всім клієнтам ознайомлюватися не лише з тарифами та процентними ставками за депозитними рахунками, але й звертати увагу на тарифи з розрахунково-касового обслуговування.



2. У банків існують комісії як за поповнення вкладів, так і за їхнє зняття (в основному або при зарахуванні коштів, або при їхньому поверненні). У більшій мірі це стосується вкладів до запитання, зокрема, розміщених на поточних рахунках. За строковими вкладами комісія практикується за повернення готівкою вкладу, який надійшов за безготівковим розрахунком.



При цьому інформація про існуючі комісії обов'язково доводиться до відома клієнтів.



3. Як правило, банки все ж таки утримуються від введення додаткових (прихованих) комісій при веденні депозитних рахунків. У тому випадку, якщо такі комісії є, вони, як правило, пов'язані з додатковими витратами банку на здійснення тієї чи іншої операції. Наприклад, у випадку з картковим рахунком це можуть бути комісії за зняття коштів у банкоматах, що, безумовно, пов'язано з операційними витратами банку на процесування такого типу операцій. Також і у випадку з комісією за поповнення/зняття в іншому регіоні/відділенні. Лише в окремих випадках банки за рахунок такої комісії хочуть підвищити свої комісійні доходи.



4. Як правило, комісії за поповнення депозиту в будь-якому відділенні будь-якого регіону відсутні практично у всіх банках. Можна порадити вкладникам звернути увагу на умови дострокового розірвання депозитів, щоби мінімізувати ризик втрати відсотків у випадку дострокового розірвання вкладу. В цьому напрямку є певні підводні камені, на які є смисл звернути увагу при розміщенні вкладу. Багато банків застосовують штрафні санкції за дострокове зняття грошей з рахунку, при цьому втрати можуть бути як незначні або відсутні зовсім, так і складати до 100% нарахованих відсотків за вкладом. Всі умови дострокового розірвання вкладів зазвичай прописуються в договорі, також умови розміщення та розірвання вкладу можна дізнатися на консультації у менеджера банку.



5. При відкритті універсального внеску обов'язково потрібно звертати увагу на те, чи утримує банк комісію за зняття готівкових коштів з універсального вкладу або комісію за поповнення цього вкладу. Іноді банки пропонують клієнту підвищені ставки за такими депозитами, але при цьому клієнт при здійсненні операцій «доплачує» банку певну суму у вигляді таких комісій.



