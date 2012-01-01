№ 42 (279) : Заборгованість із виплати заробітної плати у місті Суми За статистичними даними на 01.12.2012 заборгованість по заробітній платі існувала на 37 підприємствах міста Суми в загальній сумі 31842,9 тис. грн., що більше до початку року на 3467,7 тис. грн. (12,2 %), до попереднього місяця - на 894,2 тис. грн. (2,9 %), в т.ч.: на 21 економічно активному підприємстві – 3011,7 тис. грн., це більше до 01.01.2012 на 2150,7 тис. грн. (у 3,5 рази) та до 01.11.2012 – на 420,3 тис. грн. (16,2 %).



В грудні заборгованість зменшено на 907,2 тис.грн. в т. ч.: за рахунок її погашення у ТОВ „Керуюча компанія „Коменерго - Суми” в сумі 54,6 тис. грн., НВКП „Факел” – 23,4 тис. грн., ДП „Сумський навчальний центр” ДПАТ „Будівельна компанія „Укрбуд” – 18,3 тис. грн., ПППП „Воекс” - 6,6 тис. грн., часткових виплат у КП „Електроавтотранс” – на 387,8 тис. грн. (38,4 %), ТОВ „Сілікатобетон” – на 135,3 тис.грн. (в 2,2 рази), філії „Сумська ДЕД” ДП „Сумський облавтодор” – на 120,2 тис.грн. (28,1%),ТОВ „Сумбудмонтаж-1”– на 61,6 тис.грн. (49,6%), філії „Сумський райавтодор” ДП „Сумський облавтодор”– на 46,4 тис.грн. (37,0 %).



Станом на 21.12. 2012 р. заборгованість із заробітної плати залишається на сімнадцятьох економічно активних підприємствах в сумі 2104,5 тис. грн.

На 10 засіданнях міської комісії проаналізовано ситуацію, що склалась на 44 підприємствах, де існували борги по заробітній платі в сумі 30721,5 тис. грн., заслухано представників 14 підприємств. Направлено: листи-попередження про кримінальну відповідальність за невиплату заробітної плати керівникам 32 підприємств, запити щодо інформування про вжиті заходи для погашення боргів 16 арбітражним керуючим.



У результаті погашено борги по заробітній платі на 15 підприємствах в сумі 1271,1 тис. грн., 23 підприємствами сплачено 3290,0 тис. грн. податку з доходів фізичних осіб від погашення заборгованості або часткової її виплати, 21 підприємством – 2919,7 тис. грн. внесків до Пенсійного фонду України.





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