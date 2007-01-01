№ 42 (279) : Демографічна ситуація на Сумщині у січні-жовтні 2012 року Головне управління статистики у Сумській області повідомляє: кількість наявного населення Сумської області, за оцінкою, станом на 1 листопада 2012 р. становила 1145,1 тис. осіб, з них міських жителів – 776,7 тис. осіб (67,8%), сільських – 368,4 тис. осіб (32,2%).



У січні–жовтні 2012 р. в області народилось 9325 дітей, що на 670 дітей більше, ніж у січні–жовтні 2011 р. Показник народжуваності в області збільшився з 9,0 народжених на 1000 жителів у січні–жовтні 2011 р. до 9,7 у січні–жовтні 2012 р. Зростання показника народжуваності порівняно з січнем–жовтнем 2011 р. спостерігалось у 5 міськрадах, м. Шостка та 13 районах області. Найбільше зростання народжуваності спостерігалось у Путивльському (з 7,4 до 9,5 народжених на 1000 жителів), Ямпільському (з 8,1 до 10,0), Глухівському (з 7,9 до 9,3) районах, Охтирській міськраді (з 8,7 до 10,2).



Найвищими показники народжуваності у січні–жовтні 2012 р. були у Сумській міськраді (11,4 народжених на 1000 жителів), Лебединській міськраді та Роменському районі (по 10,7), Краснопільському районі (10,6), Роменській міськраді (10,4).



Кількість померлих по області у січні–жовтні 2012 р. складала 15846 осіб, що на 148 осіб більше, ніж у січні–жовтні 2011 р.; показник смертності населення збільшився з 16,3 померлих на 1000 жителів у січні–жовтні 2011 р. до 16,5 у січні–жовтні 2012 р. Найбільше зниження показника смертності населення спостерігалось у Великописарівському районі (з 23,9 до 21,5 особи на 1000 жителів), Краснопільському (з 18,0 до 16,4), Середино-Будському (з 19,3 до 17,6). Найбільше зростання показника смертності населення спостерігалось в Конотопському (з 22,5 до 25,5 особи на 1000 жителів), Липоводолинському (з 18,8 до 20,9), Недригайлівському (з 17,7 до 19,5) районах.



У січні–жовтні 2012 р. міграційне скорочення населення області складало 742 особи (у січні–жовтні 2011 р. – 581 особу).



