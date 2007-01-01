№ 42 (279) : Новий рік Україна зустрічає з новим податком Сплачувати податок на нерухомість необхідно раз на рік. Тобто до 1 липня 2013 року усі фізичні особи-власники нерухомості, яка підлягає оподаткуванню, отримають від податкової служби повідомлення-рішення, у якому і буде вказана сума, яку треба внести до бюджету. В той же час, платник податків має право звернутися в органи податкової служби для звірки даних на основі документів, які підтверджують право власності на нерухомість.



Щодо подання декларацій, то в цьому випадку вони передбачені для юридичних осіб, тоді як фізичним належить тільки вчасно сплатити податок. Відомості, потрібні для розрахунку податку на нерухомість, податковій надають органи держреєстрації прав на нерухоме майно.



Отже оподатковуються житлова площа будинків, квартир, котеджів, кімнат. Передбачені і значні пільги: не оподатковуються квартири менше 120 квадратних метрів і будинки менше 250, за умови, якщо власник має одне таке приміщення.



Всі нюанси сплати податку на нерухомість регулюються статтею 265 Податкового кодексу України, а за детальним роз’ясненням можна звернути на телефонну консультаційну лінію при податковій службі 0-800-501-007 або до Центру обслуговування платників податків.



