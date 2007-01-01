№ 43 (280) : Дзвінки на «Гарячу лінію» На запитання щодо особливостей оподаткування та майбутніх нововведень відповідала заступник начальника ДПІ у м. Сумах Тетяна Володимирівна Ольхова. Наводимо деякі з них.



– Я – пенсіонер. Тиждень тому звернувся зі зверненням. Хочу дізнатися у вас про термін надання відповіді від податкової.



Відповідно до чинного законодавства звернення громадян (заяви, скарги, пропозиції) розглядають та вирішують у термін не більше одного місяця від дня їхнього надходження. Якщо у місячний термін це зробити неможливо, керівник або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.







– Питання щодо оподаткування цінних паперів. З якою метою введені такі зміни?



Нові правила оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами (законопроекти №11284-11285 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів») дозволять наблизити облік загального фінансового результату за зазначеними операціями до стандартів бухгалтерського обліку та сприятимуть створенню в Україні прозорого та інвестиційно-привабливого ціннопаперового ринку. Також, законопроекти надають податковій службі ефективні інструменти для ліквідації схем мінімізації оподаткування та детінізації ринку цінних паперів. Перехід до прозорих правил ціноутворення та обліку операцій з цінними паперами дозволить залучити до бюджету, за попередніми оцінками, приблизно у 40 разів більше надходжень.



Ініціативи Мінфіну та ДПСУ, які знайшли відображення у згаданих законопроектах, були погоджені із представниками ринку.



Так, за пропозиціями представників бізнесу податок з обігу за операціями з усіма позабіржовими паперами було зменшено з 3% до 1,5%, для операцій з біржовими цінними паперами при 0-й ставці податку на обіг також передбачене зниження податку на прибуток до 10%.



– Допоможіть, будь ласка! Через хворобу втратила роботу. Зарплати не вистачило і на половину ліків, а про лікарняний і говорити нічого – отримала копійки. Всі сили віддавала роботі, і з чим залишилася?



Приховуючи від держави реальні доходи найманих працівників, керівники ухиляються від сплати податків. Але навряд це хвилює самих працівників, коли у кишеню щомісяця лягає чимала сума у конверті. Не обходить їх у той момент ні пенсія батьків, ні майбутнє власне пенсійне забезпечення, ні лікарняні, ні інші соціальні виплати.

Зауважимо, що термін розгляду звернень обчислюється з дня, наступного за днем їхнього надходження та реєстрації, до дня направлення заявнику відповіді. Про результати розгляду звернення заявнику повідомляють письмово або усно, за його бажанням.Нові правила оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами (законопроекти №11284-11285 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів») дозволять наблизити облік загального фінансового результату за зазначеними операціями до стандартів бухгалтерського обліку та сприятимуть створенню в Україні прозорого та інвестиційно-привабливого ціннопаперового ринку. Також, законопроекти надають податковій службі ефективні інструменти для ліквідації схем мінімізації оподаткування та детінізації ринку цінних паперів. Перехід до прозорих правил ціноутворення та обліку операцій з цінними паперами дозволить залучити до бюджету, за попередніми оцінками, приблизно у 40 разів більше надходжень.Ініціативи Мінфіну та ДПСУ, які знайшли відображення у згаданих законопроектах, були погоджені із представниками ринку.Так, за пропозиціями представників бізнесу податок з обігу за операціями з усіма позабіржовими паперами було зменшено з 3% до 1,5%, для операцій з біржовими цінними паперами при 0-й ставці податку на обіг також передбачене зниження податку на прибуток до 10%.Приховуючи від держави реальні доходи найманих працівників, керівники ухиляються від сплати податків. Але навряд це хвилює самих працівників, коли у кишеню щомісяця лягає чимала сума у конверті. Не обходить їх у той момент ні пенсія батьків, ні майбутнє власне пенсійне забезпечення, ні лікарняні, ні інші соціальні виплати. Відомі факти, коли громадяни, працюючи без укладення трудових угод і без сплати належних сум податків до бюджету, отримували травми і не мали жодної компенсації. На жаль, захистити таких людей дуже важко.



Проте, подібне можна попередити. Аби у майбутньому уникнути неприємностей, найманий працівник має дбати про себе, коли влаштовується на роботу. Обов’язкова умова – роботодавець повинен укласти трудовий договір із найманим працівником. Потім угоду зареєструвати в міському центрі зайнятості і там же зробити запис у трудовій книжці.



Акцентуємо Вашу увагу на тому, що заробітна плата у «конвертах» – це не тільки економічна, а й моральна проблема нашого суспільства. «Конвертований» заробіток знижує рівень соціальної захищеності робітників та негативно впливає на розмір їхніх пенсій.



Про факти виплати заробітної плати у «конвертах» повідомляйте ДПІ у м Сумах за телефоном 27-33-88.



– Поясніть, який механізм роботи електронної контрольної стрічки РРО?



Все доволі просто: на цій стрічці в пам'яті касового апарата або модему, який до нього приєднаний, будуть формуватися копії розрахункових документів і фіскальних звітів. Один раз на добу цей звіт автоматично передаватиметься на сервер обробки інформації ДПС. Такий формат моніторингу призведе до значного скорочення перевірок – розбіжності між поданою звітністю та первинною документацією будуть проявлятися дистанційно і заздалегідь. Це значна економія ресурсів як людських, так і суто технічних.



Прес-служба ДПІ у м. Суми





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