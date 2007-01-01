№ 43 (280) : Найуспішнішим політиком 2012 року став Тягнибок Відповідно до результатів опитування Фонду «Демократичні ініціативи», найуспішнішим політиком року експерти назвали лідера «Свободи» Олега Тягнибока.



У рамках опитування «Рік 2012 в оцінках експертів» Фонд опитав 50 експертів. Визначаючи найменш успішного та найуспішнішого політика року, їм запропонували назвати не більше трьох прізвищ.







Більшість експертів (40) найуспішнішим політиком року назвали голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока. Крім того, 33 експерти згадали Віталія Кличка, 10 - Арсенія Яценюка, 6 - Віктора Януковича, 4 - Миколу Азарова, по 2 експерти вважають найуспішнішими політиками голову Верховної Ради сьомого скликання Володимира Рибака, Юлію Тимошенко та Петра Порошенка.



До слова, згідно з дослідженням Фонду «Демократичні ініціативи»,найменш успішним політиком року експерти назвали лідера партії «Україна – Вперед!» Наталію Королевську.



