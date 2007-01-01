№ 43 (280) : Ще ненайкращі ліки Церебролізин



Ноотропний засіб, що сприяє поліпшенню обміну речовин в мозковій тканині.



Препарат для лікування хворих з порушеннями функції центральної нервової системи, затримками розвитку, порушенням уваги, деменцією (наприклад, синдромом Альцгеймера), але в Росії, в Україні (а також в Китаї) найбільш широко застосовується для лікування ішемічного інсульту. У 2010 році Cochrane Collaboration, найбільш авторитетна міжнародна організація, що спеціалізується на узагальненні відомостей про доказові дослідження, опублікувала огляд результатів рандомізованих клінічних досліджень церебролізину, проведених медиками Л. Зіганшиною, Т. Абакумовою, А. Кучовою: «Згідно з нашими результатами жоден із 146 обстежуваних не показав покращень стану при прийомі препарату... Немає жодних підстав для підтвердження ефективності застосування церебролізину в лікуванні пацієнтів з ішемічним інсультом». У процентному співвідношенні не було жодної різниці між кількістю летальних результатів – 6 чоловік з 78 у групі, що одержували церебролізин, проти 6 з 68 в групі, що одержували плацебо. Стан членів першої групи не поліпшувався у порівнянні з членами другої.



Ноотропіл



Ноотропний препарат, використовується для поліпшення обмінних процесів, що відбуваються в корі головного мозку.



Активна речовина ноотропила – пірацетам – є основою порядку 20 аналогічних препаратів на пострадянському ринку, наприклад, піратропіла, Луцетаму і низки ліків, у складі яких присутнє саме слово «пірацетам». Ця речовина досить широко застосовується в неврологічній, психіатричній та наркологічній практиці. У базі даних Medline зазначені публікації 1990-х років про клінічні дослідження, згідно з якими пірацетам помірно ефективний при відновленні пацієнта після інсульту, а також у лікуванні деменції і дислексії.



Однак результати рандомізованого багатоцентрового дослідження PASS (Piracetam in Acute Stroke Study) 2001 року показали відсутність ефективності пірацетаму в лікуванні гострого ішемічного інсульту. Інформація про покращення роботи кори головного мозку у здорових людей після прийому пірацетаму також відсутня. Зараз він виключений у США зі списку лікарських засобів і віднесений до біологічно активних добавок (БАД). Він не дозволений до продажу в аптеках США, однак його можна замовити через інтернет або ввезти з сусідньої Мексики. У 2008 році Формулярний комітет Британської академії медичних наук зробив заяву про те, що «результати рандомізованих клінічних досліджень (1990-х років. – журнал Esquire) за використанням ноотропного препарату пірацетам були методологічно хибними». Тим не менше, в деяких випадках він може допомагати літнім людям з когнітивними розладами. Люди, що вживали пірацетам у поєднанні з ЛСД та МДМА, стверджували, що він допомагає контролювати сильний наркотичний ефект. У Росії та в Україні пірацетам активно використовується в терапії розумових функцій у дітей з синдромом Дауна. Однак згідно з дослідженням, проведеним в 2006 році групою вчених на чолі з Ненсі Лобаф, пірацетам не підтвердив своєї ефективності в цій сфері: у 18-тьох дітей з синдромом Дауна після чотиримісячного курсу когнітивні функції залишилися на колишньому рівні, у чотирьох випадках спостерігалася агресія, у двох – збудливість, в одному – підвищений інтерес до сексу, в одному – безсоння, в одному – відсутність апетиту. Вчені прийшли до висновку: «Пірацетам не має доведеного терапевтичного ефекту щодо поліпшення когнітивних функцій, але має небажані побічні ефекти».



