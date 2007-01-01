№ 43 (280) : У чому недоліки додаткових платіжних карток? У чому недоліки випуску двох і більше карток до одного рахунку на різних утримувачів? Якими можуть бути обмеження/недоліки в обслуговуванні рахунку/картки?



Юрій Воронюк, начальник департаменту розвитку роздрібного бізнесу Дельта Банку:



– Недоліків немає, оскільки є можливість повного контролю операцій, які здійснюються держателями додаткових карток. Також в цілях безпеки є цілодобовий доступ до служби підтримки, за допомогою якої можна завжди заблокувати свою картку. Звертаємо увагу, що більшість банків дають можливість оформити додаткові картки платно.



Звичайно ж, є певні обмеження в обслуговуванні карток і рахунків, регульовані законодавством України. Наприклад, не кожна фізична особа може поповнити рахунок іншої людини, оформлений в іноземній валюті – це обмеження Національного банку.



Також існують обмеження, які може регулювати сам власник картки. Наприклад, власник може встановити певний ліміт, як на основну карту, так і на додаткову. Також держатель основної картки може, наприклад, заблокувати додаткову картку.



Світлана Попова, директор департаменту карткових продуктів та процесів Банку «Фінанси та Кредит»:



– Недоліком може бути тільки недостатній обсяг інформації про особливості такого продукту. Якщо клієнт свідомий того, що дає загальний доступ до грошей для довірених осіб, недоліків не буде. При цьому, навіть випустивши додаткову картку, є можливість обмежити витрати довіреної особи, встановивши на його картку окремі ліміти.



Якщо клієнт хоче випустити додаткові картки і застосовувати до них спеціальні логіки (ведення лімітів, їхнє оперативне оновлення і т.д.) потенційно обмеженням може бути недосконалий технологічний процес або швидкість реагування на розпорядження клієнта. Але банки постійно працюють над досконалістю процесів і технологій.



Олександр Дрозд, директор департаменту бізнесу із платіжними картками банку «Київська Русь»:



– Я не бачу недоліків у спільному використанні одного рахунку. Є, правда, один недолік, але він швидше стосується розряду курйозів та «індивідуальних засад конкретної сім'ї». Але з цим, правда, доводилося стикатися неодноразово. Справа в тому, що при знятті готівки в банкоматі, на чеку відображається залишок коштів на рахунку. Так от, деякі сімейні пари не бажають випускати додаткові картки чоловікові/дружині, щоб той не знав, скільки все ж таки грошей на рахунку другої половинки.



Наталія Кузьмич, начальник департаменту альтернативних каналів і підтримки продажів УкрСиббанку BNP Paribas Group:



– Сьогодні клієнтові доступні оперативні засоби контролю карткового рахунку навіть без необхідності звернення в банк (інтернет-банкінг, дзвінок до контакт-центру), тому ризиків при наданні додаткових карток третім особам у власника рахунку немає.



Існує єдине законодавчо регламентоване обмеження при оформленні додаткових карток: резидент може оформити додаткову картку тільки на резидента (жителя країни), а нерезидент – тільки на нерезидента.



Олександр Дедешко, в.о. директора департаменту платіжних карток Укрінбанку:



– У разі надання доступу до рахунку третій особі з'являється додатковий ризик втрати картки і отримання доступу до картки третіми особами. У таких випадках необхідно негайно зателефонувати в колл-центр Банку і заблокувати картку.



Кожен банк, який емітує картки, встановлює ліміти на проведення операцій з їхнього використання. Суми лімітів залежать, як правило, від типу картки. Банк може переглядати їх в односторонньому порядку, при цьому інформуючи клієнтів про зміни.



Сергій Надич, начальник департаменту карткових продуктів Всеукраїнського Банку Розвитку (ВБР):



– При використанні коштів кількома особами необхідна фінансова грамотність і відповідальність. Необхідно регулярно перевіряти виписки і стежити за станом рахунку.



За своїми можливостями і зручностями використання такі картки нічим не відрізняються від звичайних карток. Якщо звичайно чоловік, якому ви довірили доступ до своїх коштів, не витратить їх раніше за вас. Для того щоб уникнути таких ситуацій можна встановити індивідуальні витратні ліміти.



Катерина Федоровська, директор департаменту роздрібних продуктів ВТБ Банку:



– Власник рахунку повинен із підвищеною увагою ставитися до відкриття додаткової картки за рахунком – відповідальність за всі операції по рахунку лежить на ньому. Також слід пам'ятати, що власнику додаткової картки буде доступна вся сума на рахунку, якщо не встановити обмежень на розрахунки по додатковій карті.



Євген Жуков, начальник відділу карткових продуктів Банку Кіпру:



– Можливий недолік полягає в тому, що один із власників може витратити кошти з рахунку, на які розраховував інший. Для недопущення такої ситуації всім власникам карток, випущених до одного рахунку, доречно підписатися на послугу смс-оповіщення про проведені операції по рахунку або подібну, що дозволяє оперативно перевірити баланс на картці.



Сергій Данилюк, заступник директора департаменту продажів роздрібних продуктів Надра Банку:



– Всі додаткові картки прив'язані до одного рахунку. Наприклад, якщо його власник вирішить зняти всі грошові кошти із загального рахунку і заздалегідь не повідомить своїх рідних, це, зрозуміло, може створити для них певні незручності.



